Кабмін прогнозує прискорення зростання економіки та підвищення зарплат до 2029 року

Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове підвищення соціальних стандартів, зростання зарплат та прискорення економічного розвитку.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, мінімальна заробітна плата з 2027 року зростатиме випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції.

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Також документ передбачає щорічне збільшення прожиткового мінімуму на рівень інфляції плюс два відсоткові пункти протягом 2027–2029 років.

Уряд планує продовжити підтримку ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок російської агресії, а також створювати умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

За словами Свириденко, декларація узгоджена з міжнародними партнерами України та відповідає зобов’язанням держави в межах програм зовнішньої фінансової підтримки.

Документ базується на сценарії, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас уряд підготував і резервний сценарій на випадок тривалішого продовження активної фази бойових дій.

Згідно з прогнозом, реальний ВВП України зросте на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, як очікується, збільшиться з 35 010 грн до 44 083 грн, а рівень інфляції знизиться з 8,9% до 5,1%.

Свириденко наголосила, що бюджетна декларація закладає основу для макроекономічної стабільності та сталого відновлення української економіки.