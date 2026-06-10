Трамп заявив, що Іран “заплатить ціну” за затягування переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран надто довго вів переговори щодо угоди зі Сполученими Штатами, тому тепер йому доведеться “заплатити ціну”. Водночас американські військові продовжують завдавати ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки.

Про це пишуть Reuters та The Guardian.

Допис щодо іранської війни Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social. За словами президента США, іранські збройні сили перебувають у “повному й абсолютному безладі”, а значна частина військових спроможностей країни, зокрема флот і авіація, нібито вже не існує.

Реклама

Реклама

“Іран надто довго вів переговори щодо угоди, яка була б для них чудовою, тепер їм доведеться заплатити ціну”, — заявив Трамп.

Водночас він не уточнив, які саме подальші дії можуть вжити США. На цьому тлі американські військові завдають ударів по іранських об’єктах, зокрема по системах протиповітряної оборони та радіолокаційних станціях поблизу Ормузької протоки.

За даними Fox News, Трамп також заявив під час телефонної розмови з журналістом телеканалу, що близький до ухвалення рішення про нові удари по іранських електростанціях та мостах. Водночас запис розмови або прямих цитат президента канал не оприлюднив.

На тлі заяв американського президента зросли світові ціни на нафту. Станом на 11:27 GMT ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 1,9% — до 93,19 долара за барель, а американська нафта WTI подорожчала на 2,17% — до 90,11 долара за барель.