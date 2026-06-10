На Харківщині чоловік кинув вибухівку в поліцейських і відкрив вогонь

У Харківській області 26-річний чоловік під час спроби втекти від поліції кинув вибуховий пристрій у бік службового автомобіля та відкрив вогонь по правоохоронцях.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Уночі 8 червня в Балаклії поліцейські намагалися затримати чоловіка, підозрюваного у спробі пограбувати магазин.

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Під час переслідування правоохоронці неодноразово вимагали від водія зупинитися, використовуючи проблискові маячки, спеціальні звукові сигнали та гучномовець. Однак чоловік вимоги поліцейських ігнорував.

Під час втечі він кинув вибуховий пристрій у бік поліцейського автомобіля та відкрив стрілянину по працівниках поліції. Правоохоронці дістали акубаротравми. Тип та характеристики вибухового пристрою наразі встановлюють експерти.

За підозрою у нападі на правоохоронців поліція затримала жителя Ізюмського району, раніше судимого за тяжкі злочини.

Слідчі повідомили йому про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.