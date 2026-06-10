Mercedes і розробник дронів-перехоплювачів для України створюють стратегічний альянс

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz планує стратегічне партнерство зі стартапом Tytan Technologies, який постачає Україні дрони-перехоплювачі. Відповідний меморандум сторони мають підписати на міжнародній авіакосмічній виставці ILA в Берліні.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Співпраця відбуватиметься в межах проєкту протиповітряної оборони Drone Defender, який передбачає захист критичної інфраструктури Німеччини від безпілотників. Система також може використовуватися безпосередньо в зоні бойових дій.

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Ключовою платформою проєкту стане позашляховик Mercedes G-Class. Оснащені радарами та сенсорами автомобілі використовуватимуться для запуску дронів-перехоплювачів Tytan Technologies, здатних автономно виявляти та знищувати безпілотники противника.

Крім того, компанії планують створювати мобільні групи протиповітряної оборони. Координацію їхньої роботи можуть забезпечувати фургони Mercedes Sprinter, які виконуватимуть функції командних пунктів.

Стартап Tytan Technologies заснували у 2023 році випускники Мюнхенського технічного університету Балаш Надь і Батухан Юмуртаджі. Компанія вже отримала замовлення від Бундесверу на розробку концепції захисту військових об’єктів та постачає Україні дрони-перехоплювачі.

Серед інвесторів стартапу є фонд НАТО NATO Innovation Fund. Загальний обсяг залученого фінансування становить 46 млн євро. До кінця року компанія планує вийти на виробництво до 3000 безпілотників на місяць.

Раніше генеральний директор Mercedes-Benz Ола Калленіус заявляв, що Європа має посилювати власну обороноздатність, а компанія готова долучатися до таких проєктів.