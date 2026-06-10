У військовій частині на Харківщині викрили схему розкрадання запчастин до бронетехніки на 350 млн грн

НАБУ та САП викрили схему розкрадання військового майна, до якої, за даними слідства, причетний колишній заступник командира військової частини на Харківщині. Правоохоронці повідомили про підозри двом фігурантам справи.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

До схеми розкрадання військового майна причетний ексзаступник командира однієї з військових частин Харківської області.

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За даними слідства, упродовж 2022–2024 років група компаній та фізичних осіб-підприємців, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на суму понад 350 млн грн.

Слідство встановило, що легальних джерел походження цієї продукції не існувало. Частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини та на початку повномасштабного вторгнення була списана як нібито знищена внаслідок російських ракетно-бомбових ударів.

За версією слідства, колишній заступник командира військової частини, який систематично ухилявся від виконання обов’язків щодо обліку та збереження військового майна, отримав від організатора схеми щонайменше 2,8 млн грн. Хабар надавався шляхом оплати побутової техніки, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування.

Колишньому заступнику командира військової частини повідомлено про підозру за статтями щодо викрадення військового майна, одержання неправомірної вигоди та недекларування. Організатору схеми інкримінують надання неправомірної вигоди.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.