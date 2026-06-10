11-річну доньку загиблого Героя України вісім місяців ґвалтував вітчим: рішення суду

На Харківщині суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, якого визнали винним у зґвалтування 11-річної падчерки. Прокурори довели шість епізодів насильства, що тривало протягом восьми місяців.

Про вирок повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Зловмисник — вітчим 11-річної дівчинки, доньки Героя України, який загинув на фронті, захищаючи державу.

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За даними слідства, чоловік поступово увійшов у довіру родини та тривалий час удавав турботливого члена сім’ї. Згодом він почав вчиняти злочини щодо дитини. Зловмисник свідомо обирав моменти, коли матері не було вдома, і він залишався з жертвою наодинці.

“Через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров’я, впала успішність у школі. Вона довго мовчала, але зрештою наважилася розповісти матері”, – розповіли в прокуратурі.

Після того, як жінка дізналася про ситуацію, вона не одразу звернулася до правоохоронців.

“Вони переховувалися, терпіли погрози з боку чоловіка, жили у страху. Зрештою дитина сама зателефонувала правоохоронцям”, – йдеться в повідомленні.

Сторона обвинувачення наполягала на довічному позбавленні волі для обвинуваченого, і саме таке покарання призначив суд.