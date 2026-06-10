        Кримінал

        11-річну доньку загиблого Героя України вісім місяців ґвалтував вітчим: рішення суду

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 16:41
        читать на русском →
        На Харківщині за систематичне ґвалтування дитини засудили чоловіка / Фото: depositphotos
        На Харківщині за систематичне ґвалтування дитини засудили чоловіка / Фото: depositphotos

        На Харківщині суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, якого визнали винним у зґвалтування 11-річної падчерки. Прокурори довели шість епізодів насильства, що тривало протягом восьми місяців.

        Про вирок повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

        Зловмисник — вітчим 11-річної дівчинки, доньки Героя України, який загинув на фронті, захищаючи державу.

        Реклама
        Реклама

        За даними слідства, чоловік поступово увійшов у довіру родини та тривалий час удавав турботливого члена сім’ї. Згодом він почав вчиняти злочини щодо дитини. Зловмисник свідомо обирав моменти, коли матері не було вдома, і він залишався з жертвою наодинці.

        “Через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров’я, впала успішність у школі. Вона довго мовчала, але зрештою наважилася розповісти матері”, – розповіли в прокуратурі.

        Після того, як жінка дізналася про ситуацію, вона не одразу звернулася до правоохоронців.

        “Вони переховувалися, терпіли погрози з боку чоловіка, жили у страху. Зрештою дитина сама зателефонувала правоохоронцям”, – йдеться в повідомленні.

        Сторона обвинувачення наполягала на довічному позбавленні волі для обвинуваченого, і саме таке покарання призначив суд.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov