        Російський удар по Івано-Франківську: загинули нацгвардієць і його 15-річна донька

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 10:41
        Володимир Шкрумеляк і його донька Анелія / Фото: Ланчинська об'єднана громада, Facebook
        Унаслідок російської атаки по Івано-Франківську 24 березня загинули дві людини — нацгвардієць та його донька. Ще шестеро людей дістали поранення, серед них шестирічна дитина.

        Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

        Загиблими є нацгвардієць Володимир Шкрумеляк і його донька Анелія 2010 року народження.

        Загиблі батько і старша донька поверталися з пологового. Разом вони провідували маму і новонароджену дитину. Адже нещодавно Володимир вкотре став батьком. Щирі співчуття сімʼї загиблих – написав Марцінків.

        Як повідомила голова ОВА Онищук, з дружиною загиблого, яка втратила чоловіка і доньку, працюють психологи. Нацгвардієць помер у лікарні, а його 15-річна донька — в автомобілі екстреної медичної допомоги.

        Володимир Шкрумеляк народився у 1974 році, проживав у Ланчині та працював у Ланчинській селищній раді. Нещодавно він мобілізувався до війська і служив у 50 полку Національної гвардії України.

        “Був людиною честі, відповідальності та глибокої батьківської любові. Його служба лише розпочалася, але він уже встиг зарекомендувати себе як надійний побратим. Цей злочин ворога — ще одне свідчення його нелюдської жорстокості та цинізму. Ми втратили захисника, родина — люблячого батька, а Україна — свого сина”, — розповіли в підрозділі.

        Внаслідок атаки на Івано-Франківськ 24 березня постраждали шестеро людей, серед яких шестирічний хлопчик.


