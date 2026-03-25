Підозрюваний у шахрайстві Назарій Гусаков повернувся до України: йому готують запобіжний захід

Львів’янину, підозрюваному у шахрайському зборі коштів нібито на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА), повідомили про зміну підозри. Кількість потерпілих у справі зросла до 96 осіб, а сума збитків — до 2 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За інформацією генпрокурора, підозрюваний повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування. Йому вручено повідомлення про зміну підозри, при цьому правова кваліфікація дій не змінилася.

У ході розслідування кількість потерпілих зросла з 34 до 96 осіб, сума завданих збитків збільшилася з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

За даними слідства, чоловік організував у соцмережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в коштовному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, з червня 2024 року він отримував цей препарат безоплатно коштом місцевого бюджету.

Для збору коштів використовувалися платформи PayPal та BuyMeACoffee, а також інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.

Слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за призначенням, зокрема на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільний телефон і флешнакопичувачі, які наразі досліджуються.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з можливістю залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або під час повітряної тривоги.