Житель Львівщини “замінував” посольство США у Києві: що йому загрожує

У Львівському районі затримали чоловіка, який 24 березня повідомив про нібито замінування посольства США в Києві. Правоохоронці встановили, що інформація була неправдивою.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Напередодні до поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка з одного із сіл Львівського району про замінування посольства США у Києві. У ході перевірки встановили, що загроза була фейковою.

Реклама

Реклама

Поліцейські з’ясували, що неправдиве повідомлення надав 43-річний чоловік та затримали його.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян або пошкодження об’єктів власності.

Санкція статті передбачає покарання від двох до шести років позбавлення волі.