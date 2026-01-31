Вчора поліція отримала сотні повідомлень про замінування на Харківщині: перевірили — нічого не знайшли

За минулу добу на Харківщині надійшла рекордна кількість повідомлень про ймовірне замінування різних об’єктів. Усі сигнали були перевірені правоохоронцями.

За інформацією поліції Харківської області, 30 січня надійшли повідомлення про можливе замінування 248 об’єктів у місті Харкові та Харківській області. Йшлося про заклади освіти, дитячі садки, державні установи, торговельні заклади та інші об’єкти.

Масові «мінування» в Харкові та області: перевірили 646 повідомлень / Фото: Нацполіція

Силами територіальних підрозділів поліції та вибухотехнічної служби загалом було перевірено 646 повідомлень про замінування. Під час перевірок із приміщень евакуювали 98 осіб.

За результатами оглядів жодних вибухонебезпечних предметів на об’єктах не виявили.