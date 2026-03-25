        ССО уразили газову інфраструктуру у балтійському порту Усть-Луга у Ленінградській області РФ

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 12:56
        Пожежа у порту Усть-Луга / Скриншот
        Підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій разом з іншими українськими структурами уразили балтійський порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. За їхніми даними, ударів завдали по об’єктах газового гіганта “Новатек”.

        Про це повідомили в Силах спецоперацій.

        Операцію реалізували підрозділи ССО у взаємодії зі Службою безпеки, СБС, ГУР, Держприкордонслужбою та Службою зовнішньої розвідки. Далекобійні дрони вразили потужності компанії “Новатек”, яка є найбільшим російським виробником скрапленого газу та перебуває під санкціями ЄС і США з 2014 року.

        Порт Усть-Луга розташований майже за 1000 кілометрів від північного кордону України. У Росії його розбудовують як один із найбільших портів на Балтійському морі та другий за величиною в країні.

        За даними ССО, комплекс фракціонування та перевалки “Новатек” у цьому порту має потужність майже 7 млн тонн на рік і переробляє стабільний газовий конденсат на нафтопродукти, які Росія експортує морем, зокрема й “тіньовим флотом”.


