ССО уразили газову інфраструктуру у балтійському порту Усть-Луга у Ленінградській області РФ

Підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій разом з іншими українськими структурами уразили балтійський порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. За їхніми даними, ударів завдали по об’єктах газового гіганта “Новатек”.

Про це повідомили в Силах спецоперацій.

Операцію реалізували підрозділи ССО у взаємодії зі Службою безпеки, СБС, ГУР, Держприкордонслужбою та Службою зовнішньої розвідки. Далекобійні дрони вразили потужності компанії “Новатек”, яка є найбільшим російським виробником скрапленого газу та перебуває під санкціями ЄС і США з 2014 року.

Порт Усть-Луга розташований майже за 1000 кілометрів від північного кордону України. У Росії його розбудовують як один із найбільших портів на Балтійському морі та другий за величиною в країні.

За даними ССО, комплекс фракціонування та перевалки “Новатек” у цьому порту має потужність майже 7 млн тонн на рік і переробляє стабільний газовий конденсат на нафтопродукти, які Росія експортує морем, зокрема й “тіньовим флотом”.