“Не Вам дорікати тих, хто збиває”: Мадяр різко відповів Садовому на критику ППО

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді відреагував на критику протиповітряної оборони з боку мера Львова Андрія Садового. Він заявив про високий рівень знищення ворожих цілей і закликав не поширювати панічні настрої.

Про це Роберт “Мадяр” Бровді написав у Facebook.

Військовий різко відповів на зауваження Садового щодо ефективності ППО після російської атаки на Львів. За його словами, у березні жодного дня кількість запущених безпілотників не була меншою за сотню, а іноді перевищувала 400–500 одиниць, однак українські сили знищують переважну більшість цілей.

Бровді навів приклад, що під час однієї з атак 15 дронів із 556 досягли цілі, що становить близько 3%.

“Не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати. Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тим, хто збиває денно і нощно”, — йдеться в дописі.

Командувач СБС також закликав утриматися від критики військових і припинити риторику “покупця, який виставляє рекламацію”. Він наголосив на необхідності зосередитися на допомозі фронту та збереженні людей.

Нагадаємо, після атаки на Львів 24 березня Андрій Садовий публічно висловив невдоволення роботою ППО після обстрілу міста. Львівський міський голова заявив, що у нього “є багато питань”, адже місто постійно закуповує засоби протидії атакам для військових, в тому числі антидронові системи.

У Галицькому районі Львова внаслідок російської атаки пошкоджено пам’ятку архітектури на площі Соборній, де зазнали пошкоджень 17 квартир. Найбільші пошкодження зафіксовано у Сихівському районі — там внаслідок влучань постраждали 19 багатоповерхівок, зокрема житловий будинок на проспекті Червоної Калини, через що будівля залишилася без світла та газу. Також пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря.

З 27 людей, які звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються семеро постраждалих.