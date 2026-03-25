        На Полтавщині пошкоджено навчальний заклад, магазини та будинки: рятувальники показали наслідки ударів

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 09:47
        Пожежа на місці обстрілу на Полтавщині / Фото: ДСНС
        У ніч на 25 березня у Полтавській області виникли пожежі внаслідок російської атаки. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        У результаті російської атаки у Миргородській громаді виникли пожежі на кількох локаціях. Горіли житловий будинок та дві господарчі споруди.

        Зафіксовані пошкодження навчального закладу, двох магазинів зі складськими приміщеннями, багатоквартирного та приватних житлових будинків та вантажного вагона із зерном.

        Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

        Наслідки обстрілу Полтавщини 25 березня / Фото: ДСНС

