Російський дрон зруйнував будинок на півдні Одещини, є жертви

У ніч з 24 на 25 березня російські війська завдали удару по півдню Одещини, зруйнувавши житловий будинок і спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки в Ізмаїльському районі одна людина загинула, одна зазнала травм.

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, увечері вівторка російський дрон влучив у житловий будинок. У результаті удару постраждала жінка. За наявною інформацією, під завалами могла перебувати ще одна людина.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали тіло загиблої.

Одна будівля зруйнована, пошкоджень зазнали ще шість розташованих поруч приватних будинків.