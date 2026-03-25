        Російський дрон зруйнував будинок на півдні Одещини, є жертви

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 07:33
        Рятувальники на місці удару РФ / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару РФ / Фото: ДСНС

        У ніч з 24 на 25 березня російські війська завдали удару по півдню Одещини, зруйнувавши житловий будинок і спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки в Ізмаїльському районі одна людина загинула, одна зазнала травм.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, увечері вівторка російський дрон влучив у житловий будинок. У результаті удару постраждала жінка. За наявною інформацією, під завалами могла перебувати ще одна людина.

        Під час проведення пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали тіло загиблої.

        Одна будівля зруйнована, пошкоджень зазнали ще шість розташованих поруч приватних будинків.

        Пожежа після атаки РФ / Фото: Одеська ОВА, ДСНС

