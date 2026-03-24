Кількість постраждалих внаслідок атаки на Львів зросла до 26

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Львів зросла до 26 осіб, усі перебувають у лікарнях. Водночас загиблих немає.

Атака на Львів: 26 постраждалих, пошкоджені десятки будинків

Як повідомив Андрій Садовий після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій, найбільших руйнувань зазнали Галицький і Сихівський райони міста.

У Галицькому районі пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — пам’ятку архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вулиці Бандери пошкоджено чотири будинки, де вибито 23 вікна. Шість квартир потребують відселення, чотири сім’ї вже тимчасово розмістили в готелі.

У Сихівському районі пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, вибито понад 1300 вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — там зафіксовано два влучання. У чотирьох під’їздах пошкоджено 136 квартир, у будинку проживає понад 350 людей. Наразі там відсутні газ і електропостачання.

Також пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, два лобові скла та вирвано п’ять люків. Попередні збитки оцінюють приблизно у 650 тисяч гривень, стан електроніки ще з’ясовують.

Для постраждалих 25 березня з 09:00 до 18:00 у школі №98 працюватиме виїзний ЦНАП, де можна отримати допомогу та подати інформацію про пошкодження.

У місті продовжують ліквідовувати наслідки атаки та надавати допомогу мешканцям.