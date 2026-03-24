Рейтинг Трампа впав до 36% на тлі війни з Іраном і зростання цін на пальне — Reuters

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 36%, що стало найнижчим показником з початку його другого терміну. Зниження підтримки відбулося на тлі зростання цін на пальне та критики війни з Іраном.

Як повідомляє Reuters, такі дані показало опитування Reuters/Ipsos, проведене протягом чотирьох днів. Ще тиждень тому рівень схвалення становив 40%.

Найбільше погіршилися оцінки Трампа у сфері економіки та вартості життя. Лише 25% респондентів схвалюють його політику щодо витрат домогосподарств, а загальний рівень підтримки економічного курсу становить 29%.

Зростання цін на пальне стало одним із ключових факторів падіння рейтингу. За даними опитування, ціни підскочили після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

Водночас лише 35% американців підтримують удари по Ірану, тоді як 61% висловили незгоду з такими діями. Майже половина опитаних — 46% — вважають, що війна зробить США менш безпечними у довгостроковій перспективі.

Попри загальне падіння рейтингу, підтримка Трампа серед республіканців залишається відносно стабільною. Однак навіть серед них зросло невдоволення його політикою щодо вартості життя.

Згідно з опитуванням, 63% американців оцінюють економіку США як слабку. При цьому республіканці зберігають незначну перевагу над демократами у питанні довіри до економічної політики.

Опитування проводилося серед 1 272 дорослих американців і має похибку близько 3 відсоткових пунктів.