Атака на Львів: пошкоджено Бернардинський монастир, 13 поранених

У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників — у лікарнях перебувають уже 13 людей. Внаслідок удару зафіксовані пожежі в житлових будинках і пошкодження історичної пам’ятки.

Як повідомив Максим Козицький, начальник Львівської ОВА, загорання виникли на площі Соборній, на проспекті Червоної Калини, а також у приватному будинку в селі Серники Бібрської громади через падіння уламків БпЛА.

За його словами, пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря, що розташований в історичному ареалі Львова. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу, ступінь ушкоджень визначають фахівці.

Також зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Як зазначив Андрій Садовий, станом на вечір у лікарнях міста перебувають 13 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у мережі X, що Росія завдала удару по центральній частині Львова — місту, яке має виняткову культурну цінність і входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. За його словами, пошкоджень зазнали об’єкти, що перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Він закликав генерального директора ЮНЕСКО відреагувати на ці дії, наголосивши, що Україна використовуватиме всі доступні механізми для захисту культурної спадщини та притягнення Росії до відповідальності.

Сибіга також зазначив, що протягом дня Росія атакувала низку українських міст дронами, зокрема Львів, Тернопіль, Вінницю, Івано-Франківськ, Житомир, Запоріжжя та Дніпро, що призвело до руйнувань і жертв серед цивільних.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях, оскільки небезпека з повітря зберігається.