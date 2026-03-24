McDonald’s готується до відкриття у Миколаєві після трирічної паузи

У Миколаєві найближчими днями планують відновити роботу ресторану McDonald’s, який був зачинений з 2022 року. Відкриття очікується наприкінці березня.

Як повідомляє Економічна правда, про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час запису подкасту «Хроніки економіки».

За його словами, у місті вже триває підготовка до відкриття закладу.

Раніше, 18 лютого, Кім повідомляв, що мав розмову з керівництвом McDonald’s, яке запевнило його у планах відновити роботу ресторану найближчим часом.

У пресслужбі компанії тоді зазначали, що розглядають можливість відкриття, однак остаточне рішення залежить від низки зовнішніх факторів.

Також у McDonald’s наголошували, що зазвичай повідомляють про відкриття ресторанів безпосередньо у день їх запуску — на офіційному сайті та в соціальних мережах.