        Суспільство

        McDonald’s готується до відкриття у Миколаєві після трирічної паузи

        Сергій Бордовський
        24 Березня 2026 19:52
        читать на русском →
        Ресторан McDonald’s у Миколаєві / Фото: МикВісті
        У Миколаєві найближчими днями планують відновити роботу ресторану McDonald’s, який був зачинений з 2022 року. Відкриття очікується наприкінці березня.

        Як повідомляє Економічна правда, про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час запису подкасту «Хроніки економіки».

        За його словами, у місті вже триває підготовка до відкриття закладу.

        Реклама
        Реклама

        Раніше, 18 лютого, Кім повідомляв, що мав розмову з керівництвом McDonald’s, яке запевнило його у планах відновити роботу ресторану найближчим часом.

        У пресслужбі компанії тоді зазначали, що розглядають можливість відкриття, однак остаточне рішення залежить від низки зовнішніх факторів.

        Також у McDonald’s наголошували, що зазвичай повідомляють про відкриття ресторанів безпосередньо у день їх запуску — на офіційному сайті та в соціальних мережах.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини