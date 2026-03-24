Скандал із затриманням інкасаторів в Угорщині: з’явилися нові деталі

Українські інкасатори заявили про жорстке поводження з боку угорських силовиків під час затримання в Будапешті. За їхніми словами, їх тримали в кайданках понад 28 годин і допитували більше доби.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на пресконференції заявив один із затриманих інкасаторів Геннадій Кузнєцов.

За його словами, поїздка з перевезення грошей і золота з Австрії була узгоджена, а угорські митні служби на пункті пропуску Захонь були попереджені заздалегідь. Маршрут також погодили завчасно.

Кузнєцов розповів, що під час руху в Будапешті інкасаторські авто зупинили правоохоронці, після чого екіпаж супроводили на заправку для перевірки документів. Після передачі документів почалося силове затримання.

За його словами, автомобілі заблокували броньовані машини антитерористичного підрозділу, а інкасаторів змусили вийти з авто, після чого одягнули кайданки та закрили голови мішками або балаклавами.

Після цього кожного члена команди перевезли до антитерористичного центру в Будапешті, де їх розмістили в окремих кімнатах. Там протягом понад доби проводили допити.

Кузнєцов заявив, що під час перебування в центрі слідчі дії не проводилися, а також не було забезпечено консульську підтримку та адвокатів.

За його словами, інкасатори перебували в кайданках понад 28 годин — їх зняли лише на переході Захонь-Чоп.

Він також повідомив, що після відмови брати участь у «допиті свідка» до нього застосували примусовий медичний вплив — зробили ін’єкції, після чого його стан погіршився і його госпіталізували.

Кузнєцов наголосив, що законність вантажу можна було перевірити за кілька хвилин, оскільки всі документи були в наявності та внесені до митних баз.

За його словами, інкасаторів двічі вивозили до кордону, а перекладачі спілкувалися російською мовою. Документи їм видавали без пояснень, після чого передали на територію України.

Про затримання українських інкасаторів стало відомо 5 березня, після чого між Україною та Угорщиною виник дипломатичний скандал.