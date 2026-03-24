“Абсолютне збочення”: Зеленський відреагував на удар по церкві у Львові

Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Україні, внаслідок якої є загиблі та понад 40 постраждалих, серед них діти. Президент Володимир Зеленський заявив, що масштаб ударів свідчить про відсутність намірів Москви завершувати війну.

За словами Зеленського, протягом лише дня Росія застосувала більш ніж 550 безпілотників різних типів, значна частина з яких — «шахеди». Попри те, що більшість дронів було збито, зафіксовані влучання у низці регіонів, зокрема у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, Хмельницькій та Рівненській областях, а також на Харківщині та Дніпропетровщині.

Президент повідомив, що серед мішеней були об’єкти енергетики, а також житлові будинки і центри міст. У Львові, зокрема, сталася пожежа в будівлях церкви Святого Андрія, історія якої сягає початку XVII століття.

«Іранські “шахеди”, модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові — це абсолютне збочення», — заявив Зеленський.

В Івано-Франківську, за його словами, був пошкоджений пологовий будинок.

Президент наголосив, що така атака демонструє відсутність у Росії наміру завершувати війну. Він закликав до посилення міжнародного тиску на Москву, зазначивши, що без цього Росія не відмовиться від агресії.

«Без додаткового й сильного тиску на Росію… не з’явиться бажання відходити від війни», — підкреслив він.

Зеленський також заявив, що послаблення санкцій проти Росії сприяє продовженню війни та дозволяє їй отримувати додаткові доходи.