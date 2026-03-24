Росія вдарила по центру Івано-Франківська: загинули двоє людей, серед поранених дитина

Внаслідок російської атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Ще четверо осіб постраждали, серед них — 6-річна дитина.
Як повідомила Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОДА, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
За її словами, внаслідок удару пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.
На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Влада закликає мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.