У Львові пролунали вибухи: дрони вдарили по житлових будинках

Російські дрони атакували Львів, у місті пролунали вибухи та зафіксовано кілька влучань у житлові будинки. За попередніми даними, щонайменше двоє людей дістали важкі поранення.

Російські дрони вдарили по Львову / Фото: t.me/andriysadovyi

Як повідомив Андрій Садовий, у Львові внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у центрі міста. Згодом він повідомив про ще одне влучання в багатоповерхівку на Сихові, на проспекті Червоної Калини.

За словами Максима Козицького, ворог атакував Львівщину безпілотниками, у місті зафіксовано влучання в центральній частині. Також повідомлялося про високу загрозу нових ударів і роботу ППО.

Козицький зазначив, що внаслідок атаки щонайменше двоє людей зазнали важких поранень. Крім того, на Сихові загорілася багатоповерхівка.

У місті зафіксували кілька локацій влучань, зокрема в центрі Львова та на початку вулиці Бандери, де, за попередньою інформацією, впали уламки.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях і не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки загроза нових ударів зберігається.