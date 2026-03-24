Суд у справі Фаріон: обвинувачений оголосив голодування через “шведську стінку”

У Шевченківському суді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко заявив, що оголосив голодування.

Як повідомляє Суспільне, Зінченко оголосив, що з вечора 23 березня перебуває на голодуванні. За його словами, це протест через ситуацію зі “шведською стінкою” для занять спортом, яку передали до СІЗО люди, що його підтримують.

Обвинувачений заявив, що не має претензій до адміністрації установи, однак протестує проти дій конкретного працівника. Він вважає, що передане обладнання було викрадено, і вимагає його повернення або компенсації.

Зінченко також зазначив, що його слова може підтвердити співкамерник Михайло Сцельніков, який, за його словами, був присутній під час розмови з працівником СІЗО.

На засіданні у справі про вбивство Парубія Михайло Сцельніков теж заявив, що у його співкамерника В’ячеслава Зінченка вкрали “шведську стінку” для занять спортом.

Ірину Фаріон було смертельно поранено 19 липня 2024 року неподалік її дому у Львові. Невідомий вистрілив у мовознавицю, після чого втік з місця події. Її госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, однак врятувати її не вдалося.

21 липня правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного, а 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка. Йому інкримінують умисне вбивство, пов’язане з виконанням громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення.