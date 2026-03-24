Масована атака дронів: Росія запустила майже тисячу БпЛА за добу

Росія здійснила одну з наймасованіших атак ударними безпілотниками по Україні, застосувавши майже тисячу БпЛА за добу. Сили ППО знищили або подавили понад 540 ворожих дронів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, лише протягом дня 24 березня противник застосував 556 ударних безпілотників. Загалом у період із вечора 23 березня до вечора 24 березня ворог використав майже тисячу БпЛА типів Shahed, «Гербера» та інших.

За даними військових, значна кількість дронів заходила з півночі — через Чернігівську та Сумську області. Географія ударів удень була ширшою, ніж уночі, і охопила Полтавську, Київську, Миколаївську, Вінницьку області та західні регіони — від Хмельницького до Львова.

Станом на 18:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 541 ворожий безпілотник. До відбиття атаки залучили пілотовану авіацію, зенітні дрони, засоби радіоелектронної боротьби та наземні підрозділи ППО.

Водночас зафіксовано 15 влучань.

У Повітряних силах зазначили, що бойова робота триває, а сили оборони роблять усе можливе для відбиття атак.