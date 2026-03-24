        Смуга холодного повітря пройде через Україну: де буде прохолодніше

        Сергій Бордовський
        24 Березня 2026 22:02
        Ілюстративне фото: Суспільне Луцьк
        25 березня в Україні збережеться тепла погода з температурою до +16 градусів, однак наприкінці місяця очікується похолодання. У більшості регіонів опади малоймовірні.

        Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у середу максимальна температура повітря становитиме +12…+16 градусів. Водночас через країну простягнеться смуга прохолоднішого повітря — від Полтавської та Харківської областей через Кропивницький до Криму, де прогнозують +7…+11 градусів.

        За її словами, істотних опадів у більшості областей не очікується, лише на південному сході можливий невеликий дощ.

        У Києві 25 березня буде сухо, температура повітря становитиме +12…+14 градусів.

        Тепла погода переважатиме ще кілька днів, однак уже з 31 березня — 1 квітня в Україні очікується похолодання.


