Смуга холодного повітря пройде через Україну: де буде прохолодніше

25 березня в Україні збережеться тепла погода з температурою до +16 градусів, однак наприкінці місяця очікується похолодання. У більшості регіонів опади малоймовірні.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у середу максимальна температура повітря становитиме +12…+16 градусів. Водночас через країну простягнеться смуга прохолоднішого повітря — від Полтавської та Харківської областей через Кропивницький до Криму, де прогнозують +7…+11 градусів.

За її словами, істотних опадів у більшості областей не очікується, лише на південному сході можливий невеликий дощ.

У Києві 25 березня буде сухо, температура повітря становитиме +12…+14 градусів.

Тепла погода переважатиме ще кілька днів, однак уже з 31 березня — 1 квітня в Україні очікується похолодання.