Apple платить до $400 тисяч, щоб утримати інженерів від переходу в OpenAI

Apple намагається втримати своїх інженерів від переходу до OpenAI, пропонуючи значні бонуси. Це відбувається на тлі посилення конкуренції у сфері штучного інтелекту.

Як повідомляє Bloomberg, компанія почала виплачувати ключовим розробникам iPhone бонуси від 200 тисяч до 400 тисяч доларів із виплатою протягом чотирьох років, щоб зменшити відтік кадрів.

За даними видання, OpenAI активно переманює співробітників Apple, зокрема інженерів, які працювали над iPhone, гарнітурою Vision Pro, аудіотехнологіями та іншими напрямами. До процесу залучені колишні топменеджери Apple, зокрема Еванс Генкі та Тан Тан.

Повідомляється, що за останній рік OpenAI переманила десятки інженерів Apple, пропонуючи компенсаційні пакети з акціями, які можуть сягати мільйонів доларів на рік.

В Apple визнають, що юридично зупинити перехід співробітників неможливо, тому компанія робить ставку на фінансову мотивацію та утримання ключових фахівців.

Водночас усередині компанії фіксують зміну настроїв: частина інженерів вважає, що найбільш перспективна робота зараз відбувається саме в OpenAI та інших стартапах у сфері штучного інтелекту.

Bloomberg зазначає, що Apple також переглядає свою стратегію розвитку ШІ, визнаючи відставання від конкурентів, зокрема ChatGPT, Google Gemini та Anthropic. Компанія робить акцент на інтеграції штучного інтелекту у свої пристрої та екосистему, а не на створенні власних передових моделей.

На цьому тлі боротьба за таланти стає одним із ключових викликів для Apple, яка прагне зберегти конкурентоспроможність у нових технологічних умовах.