Переплата понад 900 тис. грн на ремонті тепломереж: у Києві судитимуть посадовицю “Київтеплоенерго”

У Києві завершили розслідування щодо посадовиці КП «Київтеплоенерго», яку підозрюють у службовій недбалості. Справу вже передали до суду.

Як повідомляє поліція Києва, йдеться про начальницю одного з відділів підприємства, яка під час організації ремонту тепломереж на Троєщині неналежно виконала службові обов’язки.

За даними слідства, роботи фінансувалися з міського бюджету на суму близько 9,4 млн грн. Посадовиця не перевірила обґрунтованість вартості матеріалів і погодила документацію із завищеними цінами.

У результаті під час закупівлі асфальтобетону та щебенево-піщаних сумішей підприємство переплатило понад 900 тисяч гривень.

Дії фігурантки кваліфікували за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.