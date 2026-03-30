        Кримінал

        Переплата понад 900 тис. грн на ремонті тепломереж: у Києві судитимуть посадовицю “Київтеплоенерго”

        Сергій Бордовський
        30 Березня 2026 09:54
        читать на русском →
        Будівля «Київтеплоенерго» / Фото: Нацполіція
        У Києві завершили розслідування щодо посадовиці КП «Київтеплоенерго», яку підозрюють у службовій недбалості. Справу вже передали до суду.

        Як повідомляє поліція Києва, йдеться про начальницю одного з відділів підприємства, яка під час організації ремонту тепломереж на Троєщині неналежно виконала службові обов’язки.

        За даними слідства, роботи фінансувалися з міського бюджету на суму близько 9,4 млн грн. Посадовиця не перевірила обґрунтованість вартості матеріалів і погодила документацію із завищеними цінами.

        У результаті під час закупівлі асфальтобетону та щебенево-піщаних сумішей підприємство переплатило понад 900 тисяч гривень.

        Дії фігурантки кваліфікували за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

        Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини