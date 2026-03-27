У Києві подружжя зробило бізнес на дитячій порнографії: знімали відео з власною донькою

Подружжя з Києва підозрюють у виготовленні порнографічного контенту за участі малолітньої доньки. Фото та відео за гроші поширювали через акаунти в одному з месенджерів. Окрім цього, затриманому чоловікові оголошено підозру у зґвалтуванні дитини.

Про це повідомили в поліції Києва.

Жительку столиці та її чоловіка, 1975 та 1979 років народження, підозрюють у незаконному обігу порнографії, зокрема дитячої. За даними слідства, зловмисники адміністрували низку Telegram-акаунтів, через які щонайменше з листопада 2025 року продавали відеофайли третім особам, отримуючи оплату на банківські картки.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-носії, нотатки та атрибутику інтимного характеру, що використовувалася для створення і розповсюдження відео.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення та збут) та ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Також правоохоронці отримали докази зґвалтування малолітньої доньки фігурантки затриманим. За цим фактом чоловіку додатково оголошено підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.