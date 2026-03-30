Дрони атакували Таганрог, Краснодар і підприємства РФ: що відомо

У ніч на 30 березня безпілотники атакували низку промислових об’єктів у Росії. Повідомляється про пожежі та пошкодження інфраструктури в кількох регіонах.

За інформацією телеграм-каналів ASTRA та Supernova+, під ударами опинився порт Усть-Луга в Ленінградській області, де після атаки виникла пожежа.

Також повідомляється про атаки на промислові об’єкти в різних регіонах РФ. Зокрема, в Тольятті зафіксовано задимлення на підприємстві «КуйбишевАзот» після удару безпілотників.

В окупованому Алчевську Луганської області, за повідомленнями, після атаки загорілася підстанція, а також зазнав ураження металургійний комбінат.

Крім того, повідомляється про масштабну роботу протиповітряної оборони в Таганрозі Ростовської області, де тривала відбита атака безпілотників.

Водночас Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито збито 102 безпілотники над різними регіонами, а також над акваторією Азовського моря та анексованим Кримом.