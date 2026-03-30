Поліція попередила про підрив боєприпасу в столиці

У поліції наголосили, що звук вибуху, який можуть почути мешканці столиці, не становитиме загрози.

За інформацією поліції, сьогодні близько 09:00 вибухотехніки проведуть контрольований підрив боєприпасу на місці.

У Дніпровському районі Києва виявили нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника. Поліція попереджає про контрольований підрив і просить не панікувати.