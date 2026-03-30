        Поліція попередила про підрив боєприпасу в столиці

        Сергій Бордовський
        30 Березня 2026 08:24
        У Дніпровському районі Києва виявили нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника. Поліція попереджає про контрольований підрив і просить не панікувати.

        У столиці знайдено нерозірваний боєприпас БПЛА / Фото: Нацполіція

        Як повідомляє поліція Києва, боєприпас виявили поблизу Подільсько-Воскресенського моста у лісопарковій зоні.

        Наразі правоохоронці обмежили доступ до території, де знаходиться небезпечна знахідка.

        За інформацією поліції, сьогодні близько 09:00 вибухотехніки проведуть контрольований підрив боєприпасу на місці.

        У поліції наголосили, що звук вибуху, який можуть почути мешканці столиці, не становитиме загрози.


