Іран погодився на більшість вимог США та передав нафту — Трамп

Дональд Трамп заявив, що Іран погодився на більшість пунктів 15-позиційного плану США щодо завершення війни. За його словами, сторони також ведуть активні переговори та обмінюються сигналами через посередників.

Як повідомляє CNN, президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран погодився «на більшість» із 15 вимог, які Вашингтон передав через Пакистан для завершення війни.

За його словами, Іран підтримує запропонований план, хоча США мають намір висунути ще кілька додаткових умов. При цьому Тегеран не одразу прийняв цей план, а міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше підтверджував обмін повідомленнями через посередників, водночас висловлюючи скепсис щодо позиції США.

Трамп також заявив, що Іран передав США нафту, яка має бути відправлена найближчим часом, як доказ серйозності намірів. За його словами, спочатку йшлося про 10 великих партій нафти, а згодом — ще про 20 партій, які почнуть транспортувати.

Президент США додав, що переговори тривають як безпосередньо, так і опосередковано, і сторони досягають важливих домовленостей.

За даними CNN, 15-пунктний план, імовірно, передбачає відмову Ірану від ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану, обмеження оборонних можливостей, припинення підтримки регіональних проксі-груп та відкриття Ормузької протоки.

Раніше Трамп також заявляв, що Іран погодився не мати ядерної зброї, що Тегеран публічно заперечував.