Трамп незадоволений пропозицією Ірану щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення новою пропозицією Ірану щодо врегулювання війни. Це зменшує надії на швидке завершення конфлікту, який вже вплинув на енергоринки та світову економіку.

Як повідомляє Reuters, нова ініціатива Ірану передбачає відкладення обговорення ядерної програми до завершення війни та врегулювання суперечок щодо судноплавства в Перській затоці.

Такий підхід навряд чи влаштує США, які наполягають на вирішенні ядерного питання з самого початку переговорів. За словами американського чиновника, знайомого з обговореннями в Білому домі, саме це стало причиною невдоволення Трампа.

Речниця Білого дому Олівія Уельс заявила, що США «не ведуть переговори через пресу» і вже чітко визначили свої «червоні лінії», намагаючись завершити війну проти Ірану, яку Вашингтон розпочав у лютому разом з Ізраїлем.

Попередня угода 2015 року між Іраном і низкою країн, включно зі США, суттєво обмежувала ядерну програму Тегерана, яку він називав мирною. Однак ця домовленість розпалася після того, як Трамп в односторонньому порядку вийшов із неї під час свого першого президентського терміну.

Надії на відновлення мирних зусиль зменшилися після скасування запланованого візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа та зятя президента Джареда Кушнера до Ісламабада. У цей час міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі двічі відвідував пакистанську столицю, а також побував в Омані та Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним.

На тлі відсутності прогресу ціни на нафту знову зростають. Аналітики зазначають, що ключовим фактором залишається фактичний потік нафти через Ормузьку протоку, який наразі обмежений.

За даними відстеження суден, щонайменше шість танкерів з іранською нафтою були змушені повернутися до Ірану через блокаду США. У МЗС Ірану такі дії назвали «узаконенням піратства».

До війни Ормузьку протоку щодня перетинали від 125 до 140 суден, однак за останню добу — лише сім, і жодне з них не перевозило нафту для світового ринку.

На тлі падіння рейтингу Трамп стикається з внутрішнім тиском щодо завершення війни. Водночас іранська сторона заявляє, що США самі ініціювали переговори через відсутність досягнутих цілей.

За інформацією джерел, іранська пропозиція передбачає поетапні переговори: спочатку припинення війни та гарантії її невідновлення, потім вирішення питань морської блокади і контролю над Ормузькою протокою, і лише після цього — обговорення ядерної програми, включно з правом Ірану на збагачення урану.