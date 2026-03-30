ЗСУ за добу ліквідували ще 870 окупантів — Генштаб

Втрати російської армії у війні проти України перевищили 1,29 млн осіб. За минулу добу українські військові ліквідували ще 870 окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 березня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 296 700 осіб.

Також російська армія втратила 11 824 танки (+4 за добу), 24 317 бойових броньованих машин (+4), 39 049 артилерійських систем (+48), 1 708 реактивних систем залпового вогню (+1) та 1 337 засобів протиповітряної оборони.

Реклама

Реклама

Втрати авіації залишаються без змін: 435 літаків і 350 гелікоптерів. Крім того, знищено 206 531 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+2 471) та 4 491 крилату ракету.

Також повідомляється про знищення 33 кораблів і катерів, двох підводних човнів, 86 160 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+183), а також 4 105 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.