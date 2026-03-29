Раптово помер посол України в Катарі та Єгипті

Помер посол України в Катарі та Єгипті Євген Микитенко, повідомила колишня керівниця представництва Qatar Airways в Україні Галина Вінарчук.

Йому було 72 роки.

“Дуже сумна новина, в яку не хочеться вірити… Видатний арабіст, надзвичайний і повноважний посол України в Катарі та Єгипті Євген Микитенко раптово пішов із життя”, – написала вона у Facebook.

Микитенко з 28 грудня 2012 року по 27 лютого 2019 року обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Катарі.

З 11 квітня 2019 року по 6 жовтня 2021 року — надзвичайний і повноважний посол України в Єгипті.