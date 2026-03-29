Синоптики прогнозують дощі майже по всій Україні

У понеділок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода з дощами. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, опади пройдуть майже по всій території країни, лише вночі у північних та більшості західних областей буде без дощу. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 9-14°, у західних областях 6-11°. На півдні та сході країни вночі очікується 6-11° тепла, вдень 14-19°.

У Київській області та столиці прогнозується хмарна погода: вночі без опадів, вдень дощ. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.