Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок удару по Краматорську

Унаслідок обстрілу Краматорська загинули 3 цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Ще 6 людей отримали поранення.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 29 березня 2026 року о 12:36 війська рф обстріляли місто.
Поранення отримали жінка та п’ятеро чоловіків віком від 19 до 84 років.
Остаточні наслідки атаки та вид озброєння встановлюються.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
За інформацією Краматорської міськради, пошкоджено численні багатоповерхівки.
На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюється.