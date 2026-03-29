        Події

        Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок удару по Краматорську

        Віктор Алєксєєв
        29 Березня 2026 17:27
        читать на русском →
        За інформацією Краматорської міськради, пошкоджено численні багатоповерхівки / Фото міська рада Краматорська
        Унаслідок обстрілу Краматорська загинули 3 цивільних, серед них 13-річний хлопчик. Ще 6 людей отримали поранення.

        Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 29 березня 2026 року о 12:36 війська рф обстріляли місто.

        Поранення отримали жінка та п’ятеро чоловіків віком від 19 до 84 років.

        Реклама
        Реклама

        Остаточні наслідки атаки та вид озброєння встановлюються.

        За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

        За інформацією Краматорської міськради, пошкоджено численні багатоповерхівки.

        На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюється.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини