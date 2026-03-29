ЗСУ за добу знищили ще понад 1300 окупантів

Сили оборони України продовжують завдавати втрат російській армії. Загальна кількість ліквідованих окупантів вже перевищила 1,29 мільйона.

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2026 року становлять близько 1 295 830 осіб, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 1 360 окупантів.

Також знищено 8 танків (усього 11 820), 16 бойових броньованих машин (24 313), 65 артилерійських систем (39 001).

Крім того, за добу знищено 1 948 безпілотників оперативно-тактичного рівня (загалом 204 060), а також 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (85 977).

Втрати противника в авіації та ППО залишилися без змін: 435 літаків, 350 гелікоптерів та 1 337 засобів протиповітряної оборони.

Також РФ втратила 1 707 реактивних систем залпового вогню, 4 491 крилату ракету, 33 кораблі та катери, 2 підводні човни та 4 105 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються.