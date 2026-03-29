        ЗСУ за добу знищили ще понад 1300 окупантів

        Віктор Алєксєєв
        29 Березня 2026 09:00
        Підрозділ "Радість" 93 ОМБр використовує ці "пташки" не лише для ударів, а й як логістичних титанів. Вода, їжа, батарейки — Vampire доставить усе туди, де не проїде жодна машина / Фото 93 ОМБр
        Підрозділ "Радість" 93 ОМБр використовує ці "пташки" не лише для ударів, а й як логістичних титанів. Вода, їжа, батарейки — Vampire доставить усе туди, де не проїде жодна машина / Фото 93 ОМБр

        Сили оборони України продовжують завдавати втрат російській армії. Загальна кількість ліквідованих окупантів вже перевищила 1,29 мільйона.

        Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2026 року становлять близько 1 295 830 осіб, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

        За минулу добу українські військові ліквідували ще 1 360 окупантів.

        Також знищено 8 танків (усього 11 820), 16 бойових броньованих машин (24 313), 65 артилерійських систем (39 001).

        Крім того, за добу знищено 1 948 безпілотників оперативно-тактичного рівня (загалом 204 060), а також 181 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (85 977).

        Втрати противника в авіації та ППО залишилися без змін: 435 літаків, 350 гелікоптерів та 1 337 засобів протиповітряної оборони.

        Також РФ втратила 1 707 реактивних систем залпового вогню, 4 491 крилату ракету, 33 кораблі та катери, 2 підводні човни та 4 105 одиниць спеціальної техніки.

        Дані уточнюються.


