Стрілянина в Одесі: поліція затримала озброєного чоловіка

В Одесі поліція затримала чоловіка, який перебував на вулиці з предметами, схожими на зброю. За попередніми даними, він здійснив кілька пострілів і пролунав вибух.

Поліція затримала чоловіка з гранатою та зброєю в Одесі / Фото: Нацполіція

Про це повідомили в Національній поліції. Інцидент стався на вулиці Архітекторській, де чоловік, ймовірно, мав у руках гранату та вогнепальну зброю.

За попередньою інформацією, потерпілих немає.

На місці працювали патрульні поліцейські, спецпризначенці КОРДу, бійці батальйону поліції особливого призначення та інші екстрені служби. Чоловіка затримали.

Територію події обмежили, правоохоронці забезпечують безпеку громадян і закликають не наближатися до місця інциденту.