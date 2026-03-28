Переправлення за кордон за $10,8 тис: прокуратура показала відео затримання організаторів

На Закарпатті викрили групу осіб, які намагалися організувати незаконне переправлення чоловіків за кордон. Вартість «послуг» становила 10,8 тис. доларів США.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, до схеми причетні мешканці Львівської та Чернівецької областей, які підшукали двох клієнтів і організували їхній виїзд до країн ЄС поза пунктами пропуску.

На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення за кордон / Фото: Прокуратура

Зловмисники діяли за чітко розподіленими ролями: одні відповідали за пошук клієнтів і координацію, інші — за транспортування та супровід. Чоловіків зустріли на Тернопільщині, забезпечили підробленими документами про нібито проходження військової служби та перевозили у напрямку Закарпаття.

Щоб уникнути викриття, підозрювані організували обхід блокпостів: частину маршруту клієнти проходили пішки, після чого їх знову підбирали автомобілем.

Одного з організаторів разом із клієнтами затримали поблизу села Дідово Берегівського району — за кілометр до державного кордону. Перед цим він надав чоловікам інструменти для подолання загороджень, інструкції щодо маршруту та поведінки під час перетину.

Усіх трьох затримали в порядку статті 208 КПК України. Їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Прокурор подав до суду клопотання про обрання запобіжних заходів.