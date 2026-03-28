У Харкові десятки жінок незаконно опинилися в розшуку ТЦК: у чому причина

У Харкові десятки жінок без медичної освіти та військової підготовки опинилися в розшуку ТЦК як «ухилянтки». Про свій статус вони дізнавалися випадково — через поліцію або застосунок «Резерв+».

Про це йдеться у матеріалі ТСН. За даними журналістів, більшість випадків пов’язані з одним районним ТЦК у Харкові, де жінок масово вносили до системи «Оберіг» як медиків.

Зокрема, психологиня Агата Захарян дізналася про свій статус від дільничного. У ТЦК її записали як медсестру. Після звернення її зняли з розшуку, але не з військового обліку, пояснивши це відсутністю відповідної процедури.

Схожа ситуація сталася з математиком Галиною Цехмістро. Вона отримала дзвінок від поліції і з’ясувала, що перебуває в розшуку. Попри надані документи про освіту, їй відповіли, що з обліку не знімуть і порадили звертатися до суду.

Жінки, які зіткнулися з проблемою, з’ясували, що майже всі вони пов’язані з Шевченківським районом Харкова. Саме тамтешній ТЦК, за їхніми словами, вносив їхні дані до реєстру з помилковими спеціальностями. Наразі відомо щонайменше про 30 таких випадків.

Через це жінки зіткнулися з обмеженнями, зокрема неможливістю виїзду за кордон, труднощами з отриманням адміністративних послуг і постійним стресом.

Після розголосу у справу втрутилися народні депутати та Міністерство оборони. У Харківському обласному ТЦК повідомили, що підстав для розшуку цих жінок не було, і запевнили, що помилки виправляють.

Юристи радять у подібних випадках спочатку подавати офіційні скарги до Міноборони, а вже потім звертатися до суду.