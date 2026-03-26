В Одесі на блокпості військовий стріляв в цивільну автівку: коментар ТЦК

25 березня в Одесі під час перевірки документів на мобільному блокпості сталася стрілянина. Військовий відкрив вогонь після того, як водій проігнорував вимогу зупинитися і поїхав у його бік.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Як розповіли у військкоматі, у Пересипському районі розгорнули блокпост для перевірки військово-облікових документів.

За даними ТЦК, під час несення служби військовослужбовець подав встановлений сигнал про зупинку водію транспортного засобу.

“Громадянин цю вимогу проігнорував та, продовжуючи рух, здійснив небезпечний маневр у напрямку військовослужбовця, створивши пряму загрозу його життю та здоров’ю. У відповідь на агресивні дії водія військовослужбовець, який є ветераном бойових дій із пораненнями, отриманими під час захисту держави на Донецькому та Харківському напрямках, перебуваючи у стресовому стані, гостро емоційно відреагував та здійснив постріл у бік автомобіля з пристрою шумової дії”, – йдеться в повідомленні.

За офіційною інформацією, було використано пристрій шумової дії з холостими набоями, який не є бойовою зброєю.

За цим фактом призначено службову перевірку.