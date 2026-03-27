На Волині військові ТЦК намагалися мобілізувати пенсіонера: застосували електрошокер та зламали чоловікові руку

У Ковельському районі Волинської області під час спроби мобілізації 60-річного чоловіка працівники ТЦК застосували силу, внаслідок чого йому зламали руку. Також до пенсіонера застосували електрошокер і перцевий балончик, що спричинило опіки очей.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, 20 березня у селищі Заболоття троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив, і почали застосовувати до нього фізичну силу.

Реклама

Реклама

“Попри те, що чоловік не підлягає призову за віком, вони заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також вони пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати”, – розповіли в ДБР.

Потерпілий дістав тілесні ушкодження середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров’я.

Начальнику групи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідчі готують підозри іншим учасникам інциденту.