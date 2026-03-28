Нічний удар по Одесі: влучання в пологовий будинок, один загиблий, серед поранених — дитина

У ніч на 28 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Одесі. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 12 отримали поранення, серед них дитина.

Наслідки удару по Одесі / Фото: Одеська ОВА, Одеська МВА

Унаслідок атаки, про яку повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема в дах одного з пологових будинків у Приморському районі. Персонал і пацієнти встигли спуститися в укриття, після чого їх евакуювали.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, у момент атаки в медзакладі перебували 80 осіб, з яких 33 — медичні працівники. Загоряння після влучання не сталося.

У місті зафіксовано значні пошкодження житлового фонду. У багатоповерхівках зруйновані балкони, вибито вікна, сталися пожежі на верхніх поверхах. У приватному секторі також горіли житлові будинки, займання ліквідовано. Пошкоджено понад 10 автомобілів.

У Хаджибейському районі сталося влучання в багатоповерхівку та загорання квартир і даху п’ятиповерхового будинку. У Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна в житлових будинках. Також пошкоджено територію телецентру та об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок відомо про одну загиблу людину. Загалом постраждали 12 осіб, серед них 9-річний хлопчик, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Раніше повідомлялося про меншу кількість поранених, дані уточнювалися.

На місцях працюють екстрені, комунальні та рятувальні служби. Розгорнуті оперативні штаби та мобільні пункти допомоги, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація пошкоджень.