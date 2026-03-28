“Терор проти цивільного життя”: Зеленський про атаку на Одесу

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії по Одесі 28 березня. За його словами, удар не мав військового сенсу і був спрямований проти цивільного населення.

Наслідки удару по пологовому будинку в Одесі / Фото: ДСНС

Як заявив Володимир Зеленський, уночі російські війська застосували понад 60 ударних дронів для атаки по місту. Він наголосив, що це «суто терор проти звичайного цивільного життя».

За словами президента, внаслідок удару зазнали пошкоджень пологовий будинок, житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Українські служби продовжують працювати на місцях і допомагати постраждалим.

Станом на момент заяви було відомо про одного загиблого та понад десятьох поранених, серед яких є дитина. Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що рятувальники виявили тіло ще одного чоловіка, загалом загинули двоє людей, ще 12 осіб дістали поранення.

Також уночі удари були зафіксовані по Полтавській та Дніпропетровській областях.

Зеленський зазначив, що кожен такий удар свідчить про небажання Росії завершувати війну. Він наголосив на важливості збереження тиску на Росію та координації міжнародних зусиль для захисту України.