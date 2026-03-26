Поїздка з військовим на капоті: після інциденту водія з Волині доставили до ТЦК

У середу, 25 березня, у селі Гаразджа Луцького району водій автомобіля провіз на капоті військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався під час перевірки документів.

Про це пише Суспільне Луцьк з посиланням на речницю Волинського обласного ТЦК та СП Уляну Кравчук.

За інформацією військкомату, група оповіщення разом із поліцією зупинила бус, у якому перебували двоє чоловіків. Водій вийшов з авто, щоб надати документи, однак у цей час пасажир пересів за кермо і почав рух.

“Військовослужбовець намагався зупинити транспортний засіб, однак через раптовий початок руху був протягнутий дорогою, перебуваючи на капоті автомобіля. Завдяки діям поліції автомобіль було зупинено”, — розповіли у військкоматі.

Чоловіка, який, за даними ТЦК, порушив правила військового обліку, доставили до територіального центру комплектування для можливого подальшого проходження служби.

Відео публікують місцеві Telegram-канали. Увага: присутня ненормативна лексика.