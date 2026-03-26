Удар “шахеда” по Харкову: пошкоджено будинки, ресторан, постраждав чоловік

Вранці 26 березня російський БпЛА влучив поблизу житлової багатоповерхівки у Слобідському районі Харкова. Постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, у житлових будинках поряд із місцем влучання вибито вікна, пошкоджено легкові авто.

Рятувальники ліквідували пожежу та разом із саперами ДСНС провели обстеження території навколо місця влучання.

Як раніше повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, у Слобідському районі було зафіксовано влучання дрона “шахед”. Пізніше у цьому ж районі впав ще один БпЛА, без детонації.