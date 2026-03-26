В Одесі медики за 12 тис. доларів оформлювали інвалідність і відстрочку

В Одесі двох медичних працівників, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, підозрюють в організації схеми оформлення інвалідності та відстрочки від мобілізації за $12 000. Діяли зловмисники через вплив на медустанови та ТЦК.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про лікаря-анестезіолога одного з пологових будинків і головного фельдшера комунального закладу.

За даними слідства, лікар організував оформлення ІІІ групи інвалідності та обіцяв вплинути на рішення посадовців.

“Для створення формальних підстав організували фіктивний виклик швидкої допомоги, після чого спільник видав документ із завідомо неправдивим попереднім діагнозом”, — йдеться в повідомленні.

Обох підозрюваних затримали у березні 2026 року. Під час 15 обшуків вилучили понад 50 тисяч доларів, 1 100 євро, 38 тисяч гривень готівки, телефони, документи, чорнові записи та автомобілі BMW i4 2024 року випуску і Tesla Model 3 2019 року.

Організатору обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 млн грн. Питання щодо іншого підозрюваного ще вирішується.

Слідство встановлює інших причетних осіб і додаткові епізоди.