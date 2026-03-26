США готові надати Україні гарантії безпеки лише в разі передачі Донбасу Росії, — Зеленський

США пов’язують надання гарантій безпеки для мирної угоди з Україною з передачею Києвом усього східного регіону Донбас Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

За словами Зеленського, на тлі зосередженості США на конфлікті з Іраном президент Дональд Трамп чинить тиск на Україну, прагнучи швидко завершити війну.

“Близький Схід безумовно впливає на президента Трампа і, ймовірно, на його подальші рішення. На жаль, на мою думку, він і далі обирає стратегію посиленого тиску на українську сторону”, — сказав Зеленський.

Цього року США, Росія та Україна провели три раунди тристоронніх переговорів на високому рівні в Абу-Дабі та Женеві, намагаючись досягти завершення найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, який призвів до масштабних руйнувань і сотень тисяч жертв.

Президент України неодноразово підкреслював необхідність надійних міжнародних гарантій безпеки, які б унеможливили відновлення бойових дій з боку Росії після укладення мирної угоди.

Водночас, за його словами, залишаються відкритими два ключові питання: хто фінансуватиме закупівлю озброєнь для підтримки обороноздатності України та як саме союзники реагуватимуть у разі нової агресії з боку Росії.

“Американська сторона готова завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова відійти з Донбасу”, — зазначив Зеленський, додавши, що розуміє “тонкощі” позиції США, хоча особисто не брав участі у переговорах.

Російський диктатор Путін наполягає, що повний контроль над Донбасом є ключовою метою війни, і Москва досягне цього військовим шляхом, якщо не вдасться домовитися дипломатично.

Водночас просування російських військ за останні два роки залишається повільним. За оцінками військових аналітиків, для повного захоплення Донбасу знадобиться значний час і великі людські ресурси, зокрема через наявність потужних укріплених позицій українських сил.

Зеленський застеріг, що відступ із регіону підірве безпеку як України, так і Європи, передавши Росії ключові оборонні рубежі.

“Я дуже хотів би, щоб американська сторона зрозуміла: схід нашої країни є частиною наших гарантій безпеки”, — наголосив він.

У січні Зеленський заявляв, що документ про гарантії безпеки між Україною та США повністю готовий до підписання. Однак після переговорів у Маямі цього тижня він зазначив, що робота над ним ще триває. За його словами, Росія розраховує на втрату інтересу з боку США у разі затягування переговорів. Він визнав, що така загроза існує.

Четвертий раунд тристоронніх переговорів, запланований на березень, було відкладено через конфлікт з Іраном. Зеленський підкреслив, що лише саміт за участю Трампа, Путіна та його самого може розв’язати питання територій і гарантій безпеки для досягнення мирної угоди.

Президент України відкинув інформацію про напруження у відносинах із Трампом.

“Я не коробка цукерок чи автомобіль, щоб комусь подобатися або не подобатися. На мою думку, президент США підходить до цього більш прагматично і, ймовірно, хоче швидкого завершення війни. Ми також цього прагнемо”, — сказав він.

Після масованих російських обстрілів у середу Зеленський подякував адміністрації Трампа за збереження постачання систем протиракетної оборони Patriot, попри зростання попиту на них через конфлікт у Перській затоці. Раніше українські посадовці висловлювали побоювання, що ці поставки можуть скоротитися через війну з Іраном.

“Постачання нам не припинили. Я дуже вдячний президенту Трампу та його команді. Втім, цих ракет Patriot усе ще недостатньо для наших потреб”, — сказав Зеленський.

Водночас Україна досягає прогресу у виробництві власних далекобійних ракет і безпілотників, що дає змогу завдавати ударів углиб території Росії у відповідь на атаки по українських містах.