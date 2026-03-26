У Києві в ДТП на Кільцевій дорозі загинув чоловік

Сьогодні, 26 березня, близько 10:00, у Києві на Кільцевій дорозі сталося зіткнення автомобілів Fiat та Renault. Один із водіїв загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП в місті Києві.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Fiat Doblo, рухаючись зі сторони Академмістечка у напрямку Одеської площі, виїхав на зустрічну смугу та врізався в Renault.

Унаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

На місці працювали слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

Механізм та обставини події встановлюються.