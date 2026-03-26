        У Києві в ДТП на Кільцевій дорозі загинув чоловік

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 12:02
        Пошкоджений внаслідок ДТП Fiat / Фото: Поліція Києва
        Сьогодні, 26 березня, близько 10:00, у Києві на Кільцевій дорозі сталося зіткнення автомобілів Fiat та Renault. Один із водіїв загинув на місці.

        Про це повідомили в ГУНП в місті Києві.

        За попередньою інформацією, водій автомобіля Fiat Doblo, рухаючись зі сторони Академмістечка у напрямку Одеської площі, виїхав на зустрічну смугу та врізався в Renault.

        Унаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

        На місці працювали слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

        Механізм та обставини події встановлюються.

        Місце зіткнення автомобілів Fiat та Renault / Фото: Поліція Києва

