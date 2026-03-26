В Одесі під час затримання застрелили чоловіка, який відкрив вогонь по патрульних

26 березня в Одесі під час затримання загинув чоловік, який напередодні відкрив вогонь по патрульних поліцейських. За даними правоохоронців, підозрюваний не йшов на контакт і знов застосував зброю.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними правоохоронців 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У середу ввечері під час перевірки документів він відкрив вогонь з автомата по поліцейських і втік на автомобілі.

Реклама

Реклама

“Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув”, – розповіли в поліції.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру.