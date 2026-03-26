        В Одесі під час затримання застрелили чоловіка, який відкрив вогонь по патрульних

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 08:00
        В Одесі під час затримання застрелили чоловіка / Фото: Нацполіція
        26 березня в Одесі під час затримання загинув чоловік, який напередодні відкрив вогонь по патрульних поліцейських. За даними правоохоронців, підозрюваний не йшов на контакт і знов застосував зброю.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        За даними правоохоронців 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У середу ввечері під час перевірки документів він відкрив вогонь з автомата по поліцейських і втік на автомобілі.

        Реклама
        Реклама

        “Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув”, – розповіли в поліції.

        Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, про подію повідомлено ДБР та прокуратуру.

        Місце стрілянини в Одесі / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

